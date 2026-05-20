Rusia y Venezuela fortalecen cooperación científica

CIUDAD MCY.- Un grupo de expertos en microbiología, biología y sanidad de la Federación de Rusia y de la República Bolivariana de Venezuela participan en una jornada de formación y entrenamiento intensivo sobre el uso de laboratorios microbiológicos móviles, con el fin de fortalecer las capacidades de los especialistas ante emergencias sanitarias, epidemiológicas y ambientales.

La actividad, denominada II Ejercicios Ruso-Venezolanos de Equipos de Respuesta Rápida ante Emergencias Sanitarias y Epidemiológicas, se lleva a cabo en el Centro de Microbiología y Biología Celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y cuenta con la participación de expertos del centro de investigación y del Instituto Nacional de Higiene «Rafael Rangel» (INHRR), detalla el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mppcyt).

Por la parte de Rusia, se encuentran en la jornada, brindando la asesoría, expertos del Instituto Ruso Antiplaga Microbe, una de las instituciones científicas más grandes y antiguas de Rusia dedicada a la seguridad sanitaria y epidemiológica.

El viceministro y director del IVIC, Alberto Quintero, explicó que las jornadas forman parte del proceso de capacitación para el manejo de dos laboratorios móviles donados por la Federación de Rusia.

FUENTE : AVN

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