Juramentados 38 Consejos Comunales de Lamas para el período 2026-2029

Esta formalización permitirá continuar consolidando el rol participativo y protagónico del Poder Popular en la conducción de sus realidades comunitarias
CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de robustecer la estructura organizativa interna y consolidar los mecanismos democráticos que facultan al pueblo para el ejercicio pleno del autogobierno, se llevó a cabo el acto oficial de juramentación, entrega de actas de escrutinio y certificados de registro de los 38 Consejos Comunales del Municipio José Ángel Lamas, para el período constitucional 2026-2029.
El encuentro, que, tuvo como escenario los espacios de la Escuela Rafael Briceño Ortega de la localidad, contó con la presencia del alcalde del municipio, Tony García, y del director estadal del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Miguel Aguilar, acompañados por las estructuras políticas locales y representación de los sectores populares de la localidad.
Los voceros y voceras electos asumen sus responsabilidades comunales con plena legitimidad, luego de haber superado exitosamente el proceso de elección popular donde sus propias comunidades los eligieron para que los representaran.
Con este paso administrativo y político, las estructuras vecinales quedan plenamente facultadas para iniciar el ciclo de planificación, diagnóstico y ejecución de políticas públicas comunales.
Tras recibir sus actas y ser juramentados, estos representantes comenzarán a trabajar de la mano con sus vecinos y vecinas, teniendo como funciones principales de proponer, debatir y proyectos en beneficio de la zona, con el propósito central de resolver las necesidades de su comunidad promoviendo la equidad, la justicia social y el ejercicio directo del Poder Ciudadano.
Cabe destacar que estas acciones forman parte del empoderamiento del Poder Popular que gracias a las políticas públicas del Gobierno Bolivariano, han asumido un rol protagónico desde sus comunidades.
YORBER ALVARADO
FOTOS: CORTESIA