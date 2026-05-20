Juramentados 38 Consejos Comunales de Lamas para el período 2026-2029

Esta formalización permitirá continuar consolidando el rol participativo y protagónico del Poder Popular en la conducción de sus realidades comunitarias

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de robustecer la estructura organizativa interna y consolidar los mecanismos democráticos que facultan al pueblo para el ejercicio pleno del autogobierno, se llevó a cabo el acto oficial de juramentación, entrega de actas de escrutinio y certificados de registro de los 38 Consejos Comunales del Municipio José Ángel Lamas, para el período constitucional 2026-2029.

​El encuentro, que, tuvo como escenario los espacios de la Escuela Rafael Briceño Ortega de la localidad, contó con la presencia del alcalde del municipio, Tony García, y del director estadal del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Miguel Aguilar, acompañados por las estructuras políticas locales y representación de los sectores populares de la localidad.

​Los voceros y voceras electos asumen sus responsabilidades comunales con plena legitimidad, luego de haber superado exitosamente el proceso de elección popular donde sus propias comunidades los eligieron para que los representaran.

​Con este paso administrativo y político, las estructuras vecinales quedan plenamente facultadas para iniciar el ciclo de planificación, diagnóstico y ejecución de políticas públicas comunales.

​Tras recibir sus actas y ser juramentados, estos representantes comenzarán a trabajar de la mano con sus vecinos y vecinas, teniendo como funciones principales de proponer, debatir y proyectos en beneficio de la zona, con el propósito central de resolver las necesidades de su comunidad promoviendo la equidad, la justicia social y el ejercicio directo del Poder Ciudadano.

Cabe destacar que estas acciones forman parte del empoderamiento del Poder Popular que gracias a las políticas públicas del Gobierno Bolivariano, han asumido un rol protagónico desde sus comunidades.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA