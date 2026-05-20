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Mirandinos anuncian llegada de San Juan Bautista a Guarenas

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PorBeatriz Guilarte

May 20, 2026

CIUDAD MCY.- Las calles de Guarenas, en el estado Miranda, se llenaron de alegría durante el tradicional repique de San Juan Bautista de La Pelota “Pablo Gutiérrez”, actividad que marcó el inicio de los recorridos comunitarios previos a la festividad del 24 de junio.

La jornada comenzó en la plaza La Candelaria, de esta comunidad inició con una bendición religiosa, para posteriormente recorrer distintos sectores del sector, entre ellos destacan El Totumo, Plaza La Paz y el casco comercial, culminando en el conocido sector La Pelota.

Yaritza Hernández, portadora de San Juan Bautista de La Pelota y también docente de la mención Turismo del Centro Educativo Nacional (CEN) “Livia Gouverneur”, explicó que esta manifestación mantiene la costumbre de anunciar sus celebraciones desde el tercer fin de semana de mayo.

“A partir de este momento comenzamos a recorrer las comunidades para anunciar que viene la fiesta de San Juan. Es un trabajo que involucra a niños, jóvenes, adultos y adultas mayores, quienes participan en los ensayos, actividades formativas y encuentros comunitarios para mantener viva esta tradición”, expresó.

Finalmente, se pudo conocer, que parte de la programación cultural, los parranderos impulsan iniciativas como el proyecto “San Juan va a la Escuela”, mediante el cual desarrollan actividades pedagógicas y culturales en instituciones educativas y comunidades de Guarenas.

FUENTE : CIUDAD CCS

FOTO : CORTESÍA

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Por Beatriz Guilarte

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