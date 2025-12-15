Air Europa admite pérdidas tras cancelar vuelos entre Madrid y Caracas

CIUDAD MCY.- Air Europa reconoció pérdidas económicas importantes e inconvenientes para los pasajeros tras la suspensión de sus vuelos entre Madrid y Caracas, ruta que se encuentra inoperativa desde la última semana de noviembre.

El presidente de Globalia y Air Europa, Juan José Hidalgo, confirmó a medios internacionales que la ruta cancelada operaba con un 100% de ocupación en sus cinco frecuencias semanales.

La suspensión obliga a la aerolínea a gestionar la devolución de billetes a numerosos pasajeros, aunque algunos han optado por esperar el restablecimiento del servicio.

Air Europa canceló oficialmente los vuelos a Caracas el 24 de noviembre y dicha suspensión se mantendrá, al menos hasta el 19 de diciembre, a la espera de una mejoría en la situación de seguridad en Caracas y en el Caribe sur.

Hidalgo explicó que, a pesar de los planes internos para evitar la permanencia de las tripulaciones en Caracas, la decisión final de no operar la ruta provino de una recomendación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), priorizando la protección del personal y los viajeros.

La cancelación ha generado costos adicionales para la compañíaAir Europa, como el caso de un avión inmovilizado en Madrid que no puede ser reubicado en otras rutas (como Madrid-Nueva York) debido a compromisos contractuales de aeronaves de leasing.

Asimismo, se descartó el traslado de pasajeros afectados a través de Cartagena de Indias (Colombia) por la complejidad logística, debido a que implicaba un viaje de «dos días de autobús» para los usuarios.

No obstante, Hidalgo señaló que la aerolínea podrá mitigar parte de estos costos gracias al aumento de frecuencias en otras rutas durante la temporada navideña, lo que permite aprovechar aviones en reserva.

Air Europa no es la única afectada. Otras compañías como Iberia y Plus Ultra (España), además de TAP (Portugal), también tienen sus vuelos a Venezuela suspendidos y carecen actualmente de concesión operativa, siguiendo una orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

Sobre una posible revocación definitiva de la licencia de Air Europa, Hidalgo se mostró optimista, asegurando que la concesión será devuelta «al día siguiente» de que la situación en el país se normalice.

