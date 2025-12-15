Presidente Gustavo Petro repudia cerco de odio de Marco Rubio

CIUDAD MCY.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, repudió acciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por promover un “cerco de odio” contra los líderes progresistas de la región.

«Rubio extiende el cerco del odio, divisiones indígenas en Bolivia, ya tienen a su presidente Arce, hombre inteligente, preso; ya tienen a Castillo preso en el Perú, no se aguantó la oligarquía blanca y vieja que el Perú fuera dirigido por un profesor de vereda», escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X,

Igualmente, resaltó que Washington busca “rodear” a Colombia de líderes encarcelados para frenar la idea de una «Gran Colombia libertaria».

El docente y político Pedro Castillo está cumpliendo una condena de 11 años en Perú acusado de un fallido intento de golpe de Estado en 2022; mientras que Luis Arce se enfrenta a cinco meses de prisión preventiva por presunta «malversación de fondos» durante su gestión como ministro de Economía.

Por otra parte, Petro habló sobre las recientes elecciones en Chile y lamentó la victoria del candidato de extrema derecha José Antonio Kast en la segunda vuelta de las presidenciales y aseguró que «el fascismo en Chile no durará 40 años».

