Con vigilancia y prevención Aragua se blinda para la temporada de sequía del año 2025 – 2026

Estas acciones forman parte de la Sexta Transformación, promovida por el presidente Nicolás Maduro, y se complementan con el Plan de la Aragüeñidad, creado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

CIUDAD MCY.-Con el propósito central de unificar estrategias para el control de incendios forestales en el marco del inicio del periodo de sequía del año 2025 – 2026, la vocera del Poder Popular en la gobernación, Joana Sánchez realizó una importante reunión de trabajo con los miembros del Comité Operativo de Prevención y Atención de los Incendios Forestales del estado Aragua.

El encuentro realizado desde los espacios del gobierno regional, se llevó a cabo siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro y el Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), Ricardo Molina, en aras de reforzar la protección ambiental de todo el territorio aragüeño, tal como lo estípula la 6 Transformación del Plan de la Patria.

La actividad, encabezada por la gobernadora Sánchez, contó con la participación de la secretaria general para la Transformación Ecosocialista, Ciencia y Tecnología, Yuliana Ramos; el secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez; el secretario sectorial del Poder Popular del Ambiente, Ordenamiento Territorial, Minas y Agua, Gonzalo Romero y el director de Protección Civil Aragua y Sistema de Gestión de Riesgos, Jesús Franco.

En la jornada se estableció una ruta de trabajo para la prevención y atención temprana de los incendios en los espacios naturales y zonas urbanas, para así generar líneas estratégicas que constituyan un factor determinante para salvaguardar la seguridad de la población y preservar el equilibrio natural del estado en los periodos de mayor vulnerabilidad climática.

Finamente el Gobierno Bolivariano de Aragua, se mantiene en constante trabajo con las instituciones responsables de la vigilancia ambiental, para mitigar cualquier riesgo que afecte la integridad física o los espacios naturales donde hace vida la flora y la fauna.

