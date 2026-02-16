Ciudad MCY

Air Europa regresa este martes a Venezuela tras casi tres meses sin volar al país

PorLuisa Pedroza

Feb 16, 2026

CIUDAD MCY.- La reactivación de la rutas Madrid-Caracas de las aerolíneas españolas se produce tras el levantamiento de las restricciones que afectaron a la conectividad aérea desde finales de noviembre de 2025.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) emitió el 24 de noviembre de 2025 su recomendación de no volar al país latinoamericano por cuestiones de seguridad, después de que fuera la Autoridad Federal de Aviación Civil de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) la que aconsejara no cruzar el cielo venezolano y el sur del Caribe.

Desde entonces, las tres compañías españolas suspendieron temporalmente sus operaciones priorizando la seguridad, en línea con las recomendaciones de la AESA y de su homóloga europea AEASA y la posterior revocación de los permisos de operación por parte de las autoridades aeronáuticas venezolanas.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela ya ha anunciado la eliminación de cualquier restricción a compañías españolas.

Air Europa irá reactivando de manera gradual su operativa al país sudamericano con tres vuelos semanales en febrero que se ampliarán a cuatro durante las tres primeras semanas de marzo y, finalmente, a cinco.

