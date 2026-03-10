Hoy se celebra el Día del Médico en Venezuela

CIUDAD MCY.- Cada 10 de marzo se celebra el día del Médico en Venezuela, una fecha que fue seleccionada en la sesión de la Federación Médica Venezolana el 10 de marzo de 1955 en conmemoración del natalicio del médico y ex presidente de Venezuela, el Dr. José María Vargas.

El Dr. José María Vargas fue un eminente sabio del siglo XIX, venezolano de talla universal, que se entregó en cuerpo y alma a trabajar por el bien de su país. Fue presidente durante 1835-1836 y primer rector de la Universidad Central de Venezuela, médico a carta cabal, en cuyo honor y como una manera de perpetuar su memoria, los galenos venezolanos celebran su día.

El ejemplo del Dr. José María Vargas fue determinante para los venezolanos, en especial para los profesionales de la medicina y fue factor primordial para el desarrollo de los estudios médicos en nuestro país. Debió transcurrir casi un siglo para que otro ilustre médico, el Dr. Luis Razetti creara las bases fundamentales para la constitución de la Academia Nacional de Medicina y del Colegio de Médicos de Venezuela, siendo este último el órgano precursor de la Federación Médica Venezolana en 1945.

Sin embargo, Venezuela se ha mantenido firme como cuna de excelentes profesionales de la salud, algunos referentes, han marcado pauta en la historia del país, como lo es el Dr. José Gregorio Hernández, venerado como el «médico de los pobres» por su dedicación a los desfavorecidos. Fue un pionero de la medicina moderna en Venezuela, introduciendo la microscopía y estudios bacteriológicos. Además de ser Beatificado en 2021 y canonizado en 2025, se convirtió en el primer santo venezolano, reconocido por su fe inquebrantable, hacedor de milagros y servicio incondicional.

La profesión del médico es una de las más sacrificadas, por vocación y amor al prójimo. Todos estos profesionales hacen honor al juramento hipocrático que los marcó en el inicio de esta noble profesión. Hoy honramos a quienes día a día ejercen esta loable profesión dispuestos a servir, orientar y contribuir con la evolución de la medicina en Venezuela.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA