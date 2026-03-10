Venezuela destaca cifra récord de incautación de drogas ante comisión de la ONU

CIUDAD MCY.- Venezuela alcanzó una cifra récord de incautación de drogas en en 2025 con cerca de 66 toneladas, lo que representa un incremento del 64,44 % respecto al año anterior, destacó el Superintendente Nacional Antidrogas (Sunad), Danny Ferrer Sandrea, durante el 69.º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas.

Ferrer Sandrea explicó que se trata del registro más alto en las últimas dos décadas y que fue posible con la implementación de estrategias soberanas y la cooperación técnica con al menos 11 Estados, reseñó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp).

El funcionario indicó que se han fortalecido las capacidades de prevención y control para neutralizar a las organizaciones delictivas que intentan utilizar el territorio como puente para el narcotráfico.

Asimismo, la delegación reportó una significativa reducción de la demanda, logrando abordar a más de 2,5 millones de personas.

La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, con 53 Estados miembros, es el principal órgano de formulación de políticas en materia de control de drogas de la ONU.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA