Obra de Armando González y Rosa Mujica expone raíz afrodescendiente del llano venezolano

CIUDAD MCY.- La identidad y las raíces del pueblo de Apure fueron protagonistas en la 21.ª Filven con la presentación del libro “Afrodescendientes en los Llanos de Venezuela”, de Armando González y Rosa Mujica.

“Este libro hay que estudiarlo y detallarlo. No es solo para intelectuales, sino para toda la población; especialmente, los jóvenes deben revisar esta obra”, comentó Rafael Nieves, presentador del libro, quien instó a las nuevas generaciones a profundizar en este texto para generar conciencia histórica.

El texto invita al reconocimiento y al autorreconocimiento étnico, al tiempo que refleja la lucha histórica contra el racismo y la discriminación, mostrando la inquebrantable resistencia del pueblo afrollanero. Para ello, rescata la esencia de figuras como Pedro Camejo, el “Negro Primero”, y su esposa, Juana Andrea Solórzano; el Libertador Simón Bolívar y el general José Antonio Páez, así como otros héroes que defendieron la patria durante la gesta independentista.

Entre otras cosas, la obra recoge una minuciosa investigación sobre el origen de ritmos e instrumentos musicales como el arpa y el tambor. “Nosotros, los afrodescendientes, siempre hemos tenido la virtud de comunicarnos, entretenernos y compartir a través de esa esencia cultural que es la música”, señaló el presentador.

En el contexto geopolítico actual, la presentación sirvió para reflexionar sobre las nuevas formas de dominación imperial. “Con las guerras que vemos a nivel global, como vimos a Estados Unidos con Irán, observamos cómo las potencias se sobreponen a otros países para su dominación. Nada ha cambiado”.

Con este tipo de actividades, la fiesta literaria instalada en el Paseo Libertador de San Fernando de Apure reafirma su compromiso con el fortalecimiento del pensamiento crítico para enfrentar las amenazas actuales.

Bajo el lema “Leer humaniza”, la programación continúa este 7 de marzo con presentaciones de libros, conversatorios y proyecciones audiovisuales para todo el público.

FUENTE: MINCULTURA

FOTO:CORTESIA