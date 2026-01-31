Alcalde de MBI transfirió más de 6 millones de Bolívares al Poder Popular

CIUDAD MCY.- En un acto de transferencia directa de poder al pueblo, el alcalde comunero de Mario Briceño Iragorry, estado Aragua, Brullerby Suárez anunció la asignación de un total de 6.640.000,00 bolívares, destinados a tres Consejos Comunales (CC) del municipio.

Este importante aporte financiero, realizado en el marco de la instalación del Gabinete de Gobierno Municipal, garantiza el inicio inmediato de proyectos de infraestructura y servicios elegidos por la propia comunidad.

Durante la asamblea, la máxima autoridad de MBI destacó que esta transferencia no es un hecho aislado, sino el arranque de una gestión que prioriza el presupuesto participativo.

«Estamos demostrando con hechos, no con palabras, que en Mario Briceño Iragorry el pueblo es el que manda. Estos recursos van directo a las manos de los vecinos para solucionar problemas reales», afirmó el mandatario ante los voceros presentes.

‎INSTALACIÓN DEL GABINETE DE GOBIERNO

‎La actividad sirvió de escenario para la formalización del nuevo Gabinete de Gobierno Municipal, un equipo técnico y político que tendrá la tarea de acompañar a los consejos comunales en la ejecución eficiente de estos recursos.

El alcalde instruyó a sus directores a mantener presencia permanente en las catacumbas del pueblo, eliminando la burocracia y agilizando las respuestas en las comunidades de las parroquias El Limón y Caña de Azúcar.

‎DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

‎Los tres consejos comunales beneficiados en esta primera etapa del año presentaron proyectos enfocados en la mejora de la calidad de vida de sus sectores. Al recibir los recursos, los voceros agradecieron la confianza de la gestión municipal y se comprometieron a ejercer un control social riguroso sobre cada bolívar invertido.

‎»No estamos esperando que nos digan qué hacer; el alcalde confía en nosotros y hoy nos entrega las herramientas para transformar nuestras propias calles», expresó Anlly Arias, vocera del Consejo Comunal Sector 5 de Caña de Azúcar, uno de los tres CC beneficiados con estas primeras transferencias.

‎COMPROMISO 2026

‎El alcalde cerró la jornada asegurando que esta es solo la primera de varias transferencias programadas para el primer trimestre del año, reafirmando que el Gabinete de Gobierno Municipal será el brazo ejecutor de una política volcada 100% al territorio y a las bases populares.

PRENSA ALCALDÍA BOLIVARIANA MBI

FOTOS: CORTESÍA