Con éxito se desarrollan los Juegos Magisteriales Ribas 2026

CIUDAD MCY .- La fiebre deportiva entre docentes del Municipio José Félix Ribas continúa, y por tercer día consecutivo los atletas se dieron cita en el Parque Libertadores y Polideportivo Las Mercedes, disputando reñidos encuentros de bolas criollas, fútbol sala y kickingball.

Se trata de los Juegos Magisteriales Ribas 2026, los cuales iniciaron el pasado 28 de enero, con un extraordinario desfile por la avenida Francisco de Loreto de La Victoria, convirtiéndose en una tradición que data del año 2003.

El profesor Omar Martínez, miembro del Centro de Desarrollo por la Calidad Educativa en el Ribas, informó que 2 mil 500 personas entre docentes, personal obrero y administrativo han disfrutado de estos juegos como una sola familia. Agradeció el apoyo del Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Juan Carlos Sánchez, y al equipo del Instituto Municipal de Deporte (Imderibas).

“De momento todo excelente, la participación ha sido masiva en todas las disciplinas desde el primer día con el desfile y en los juegos disputados, es una verdadera fiesta, entre docentes de las 112 instituciones educativas que han participado en este edición 23 de los juegos magisteriales”, indicó el profesor Martínez.

