Girardot fortalece su red primaria en el Ambulatorio María Teresa del Toro

CIUDAD MCY.- El pulso de una comunidad se mide, en gran medida, por la salud de sus espacios públicos. Bajo esta premisa, y en sintonía con las políticas de la Segunda Transformación (2T), el municipio Girardot es testigo de una intervención integral en el Ambulatorio María Teresa del Toro.

A través del despliegue operativo de las cuadrillas de Fundaragua, ejecutan labores de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas externas, con el firme propósito de devolverle la dignidad y funcionalidad a este centro de atención primaria, vital para el bienestar de las familias aragüeñas.

Las labores incluyen la recuperación de fachadas, desmalezado, optimización de drenajes y el despeje de áreas comunes que, hasta hace poco, se veían afectadas por el desgaste natural y el clima.

​MANTENIMIENTO CON SENTIDO SOCIAL

​No se trata solo de pintura o limpieza; es una cuestión de seguridad y eficiencia hospitalaria. El despliegue de Fundaragua ha transformado el entorno del ambulatorio en un frente de trabajo activo.

​La visión de la 2T busca ir más allá de la reparación superficial para alcanzar una transformación estructural. Al intervenir los espacios externos, se garantiza que tanto el personal médico como los pacientes transiten por un entorno ordenado, seguro y humano, reduciendo riesgos ambientales y mejorando la percepción de confianza en el sistema público de salud.

​Con el despliegue en Girardot, queda claro que la ruta de la transformación en Aragua pasa por el fortalecimiento de sus instituciones de base. El Ambulatorio María Teresa del Toro no solo recupera sus paredes y jardines; recupera su lugar como un faro de esperanza y atención para todos los ciudadanos.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESÍA