Alcalde Juan Carlos Sánchez y Poder Comunal supervisaron trabajos en C.P.E. Padre Lazo

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Feb 23, 2026

 

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Ribas del estado Aragua, Juan Carlos Sánchez, sostuvo un encuentro con voceros y voceras de la comuna José Félix Ribas desde la Clínica Popular Especializada Pedro Lazo, donde se pasó revista en los avances de los trabajos que están en plena ejecución dentro del centro de salud.

Jesús Clavo, vocero de control y seguimiento dentro de la mencionada comuna, informó que los trabajos de recuperación en diferentes áreas del centro asistencial, especialmente en área de emergencia, se encuentran en una primera fase y avanzando de manera positiva gracias al trabajo conjunto Gobierno y Poder Popular.

“Durante la Cuarta Consulta Popular del 2025 la rehabilitación del área de emergencia y otros espacios del Padre Lazo, fue el proyecto más votado. Durante esta primera fase con el aporte del Estado se  colocaron aires acondicionados, resanaron paredes del área de emergencia enfermería, consultorios  y pediatría… hemos avanzado trabajando todos como un solo equipo…”

“El día de hoy socializamos todo lo que se ha hecho con nuestro alcalde Juan Carlos Sánchez, realizando de igual manera un recorrido por el centro de salud, escuchando siempre sugerencias del pueblo. Nos sentimos complacidos y agradecidos con nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez, con la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y con el alcalde comunero, Juan Carlos Sánchez, trabajando en la misma sintonía en revolución”, puntualizó, el vocero de la comuna José Félix Ribas.

PRENSA RIBAS

FOTOS: CORTESÍA

