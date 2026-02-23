Autoridades de salud regional fortalecen estrategias de salud ambiental y epidemiología

Gracias a este esfuerzo articulado, la entidad avanza en la consolidación de un sistema de vigilancia epidemiológica más robusto y eficiente.

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de optimizar la vigilancia sanitaria y blindar la protección de la ciudadanía, se llevó a cabo un importante encuentro de trabajo entre autoridades del Sistema Público Nacional de Salud en el estado Aragua.

La jornada tuvo como eje central la coordinación de estrategias y líneas de acción para fortalecer las áreas de Salud Ambiental y Epidemiología en la entidad.

La actividad estuvo encabezada por la autoridad única de Salud del estado, Dra. Yosmary Lombano, quien trabajó de la mano con el Viceministro de Salud Colectiva y diversas autoridades regionales del sector.

Este espacio de diálogo trazó la ruta estratégica para los próximos abordajes que se desplegarán en el territorio aragüeño, entre los acuerdos alcanzados, destaca el compromiso de mejorar la operatividad y la capacidad de respuesta de los equipos de salud, garantizando así una atención oportuna y efectiva a las comunidades.

Finalmente estas acciones responden a las políticas de salud emanadas por la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y articuladas por la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y la vocera del Poder Popular en la gobernación de Aragua Joana Sánchez.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA