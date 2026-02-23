Fundacite Aragua impulsó Ciencia y Tecnología en Jornada de Atención Integral de Girardot

CIUDAD MCY.-El equipo de Fundacite Aragua se sumó al gran despliegue territorial de la Gobernación del estado Aragua, participando activamente en la Jornada de Atención Integral realizada en la UENB Carlos Escarrá Malavé, ubicada en la Comuna Socialista Guasimal del municipio Girardot.

Fundacite llevó el potencial transformador de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación «Dr. Humberto Fernández-Morán» directamente al corazón de las comunidades, reafirmando que la ciencia es una herramienta clave para el bienestar social.

Durante la actividad, el equipo dio a conocer los planes y proyectos del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, destacando las capacidades del programa Semilleros Científicos para despertar vocaciones en la niñez y juventud.

Asimismo, se articularon próximas visitas a centros de salud del sector a través del Programa Nacional Cayapa Heroica, garantizando que el conocimiento técnico se traduzca en mejoras tangibles para la salud pública. Esta articulación permite que la innovación llegue de la mano con los servicios de protección social que se brindaron de manera simultánea en los 18 municipios de la entidad.

Asimismo, en el marco de la Alianza Científico Campesina se planificaron próximas actividades formativas y de acompañamiento a los miembros de la comunidad educativa, quienes solicitaron plántulas de café y cacao, así como semillas de maíz, para potenciar la seguridad alimentaria desde lo local. Con estas acciones, ratificamos nuestro compromiso de trabajar integrados con el Poder Popular, construyendo un futuro basado en el conocimiento para la Patria.

PRENSA FUNDACITE ARAGUA

FOTO: PRENSA FUNDACITE ARAGUA