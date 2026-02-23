Ciudad MCY

Dirección Nacional del PSUV celebró su reunión semanal en Táchira

PorRafael Velásquez

Feb 23, 2026

CIUDAD MCY.- Este lunes, 23 de febrero, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) esta vez celebró su reunión semanal para debatir temas de interés nacional e internacional en el estado Táchira, con motivo de conmemorarse el séptimo aniversario de la Batalla de los Puentes.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello Rondón, quien resaltó las tareas de la organización política para esta semana.

FUENTE:REDACCIÓN MAZO

FOTO: CORTESÍA 

