Alcaldía de Ocumare de la Costa de Oro retira 25 toneladas de desechos sólidos

CIUDAD MCY.- La alcaldía de Ocumare de la Costa de Oro inició al plan de recolección de desechos sólidos en el territorio que en tan solo dos días ha removido más de 25 toneladas.

Se trata de un plan que contempla la recolección en áreas residenciales, así como playas y paradores turísticos, precisó el alcalde Wilmer Leal.

Entre los sectores atendidos está Cuyagua (casitas y playa) El Recreo, El Playón, la calle Carabobo, el sector La Vaquera, La Reserva, la calle de las posadas, así como El Playón.

Ana Iriarte, habitante del pueblo de Ocumare, manifestó su satisfacción por la labor realizada. “Es una excelente jornada la que se ha desarrollado por qué no solo se trata de basura corriente sino de desechos de gran tamaño que se han ido acumulando”, detalló.

La residente hizo un llamado a los visitantes y locales para que concienticen la necesidad de depositar los desechos en las zonas dispuestas para ese fin. “Es necesario tener y crear conciencia en este tema, la idea es poder seguir disfrutando de estas bellezas naturales porque somos un país privilegiado en cuanto a playas, ríos y montañas”, sentenció.

El operativo seguirá desarrollando por varios días de manera intensa, hasta eliminar la mayor cantidad de desechos y solo quede la rutina de recolección semanal. Participan en las acciones personas de Costas de Aragua, Mantenimiento Urbano de la alcaldía de Ocumare de la Costa de Oro y Fundaragua.

PRENSA ALCALDÍA DE COSTA DE ORO

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