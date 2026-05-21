Festival “La Voz de Santa Rita” destacó el potencial artístico en FLA

La actividad reunió a 63 estudiantes de distintas instituciones educativas en una jornada orientada al fortalecimiento cultural y la participación juvenil

CIUDAD MCY .-Con una amplia participación estudiantil y el respaldo de las instituciones educativas, el 1er Festival Infantil y Juvenil “La Voz de Santa Rita” abrió la programación de las Ferias de Santa Rita 2026 en el municipio Francisco Linares Alcántara (FLA), consolidándose como un espacio para el impulso del talento local y la promoción de las expresiones culturales entre niños y jóvenes.

La actividad reunió a 63 estudiantes pertenecientes a más de 20 instituciones educativas de la jurisdicción, quienes fueron evaluados en las categorías de dicción, canto y composición, durante una jornada que congregó a representantes del sector cultural, educativo y comunitario.

El evento contó con la presencia del alcalde Víctor Bravo y fue organizado de manera articulada entre la Dirección de Cultura, Patrimonio y Diversidad Cultural y el sector educativo municipal.

Durante la apertura, la directora de Cultura y Diversidad Cultural del municipio, Gabriela Tovar, destacó que el festival forma parte de las celebraciones patronales de Santa Rita de Cascia y representa un impulso para el fortalecimiento cultural de la localidad.

“Hoy estamos con nuestro primer festival infantil La Voz de Santa Rita, donde participan más de veinte instituciones del municipio. Para nosotros es un grato placer iniciar estas ferias con actividades que permiten mostrar el talento de nuestros niños y jóvenes”, expresó.

Tovar señaló además que la programación ferial continuará con actividades recreativas, culturales y tradicionales, incluyendo eventos en el estadio de La Morita y un amanecer llanero previsto para el fin de semana. Asimismo, resaltó la receptividad obtenida por parte de las comunidades y de los distintos sectores organizados del municipio.

CULTURA Y EDUCACIÓN UNIDOS POR EL TALENTO INFANTIL

Por su parte, la directora de Educación del municipio, profesora Martina Calanches, subrayó la importancia de generar espacios que permitan visibilizar las capacidades artísticas de los estudiantes y fortalecer su participación dentro de la vida cultural del municipio.

“Este evento es muy importante para nuestras instituciones porque permite resaltar el talento que tenemos en cada una de ellas. Nuestros muchachos quieren representar a sus escuelas y también al municipio a través de la música y la cultura”, afirmó.

Calanches agradeció el trabajo conjunto entre las direcciones de Cultura y Educación, destacando que la articulación institucional ha permitido desarrollar actividades orientadas a la formación y participación de la juventud en escenarios artísticos y culturales.

El festival marcó el inicio de la agenda central de las Ferias de Santa Rita 2026, celebraciones que durante los próximos días reunirán actividades culturales, musicales y tradicionales para el disfrute de las familias de la municipalidad.

CIUDAD MCY REINYMAR TOVAR

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