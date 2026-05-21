Fundaparques recupera espacios en la Facultad de Agronomía de la UCV

CIUDAD MCY.- La Fundación Parques de Aragua (Fundaparques) en el marco de las líneas estratégicas de la Segunda Transformación (2T), orientadas a la optimización de los servicios y espacios públicos, se desplegó a una jornada integral de saneamiento ambiental y limpieza general en las instalaciones de la facultad de Agronomía en la Universidad Central de Venezuela (UCV), núcleo Maracay ubicado en el municipio Mario Briceño Iragorry.

El mega operativo contó con la participación de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua) y la empresa Vías de Aragua, esto con el objetivo principal de garantizar espacios dignos y aptos para el desarrollo de la vida académica. Asimismo, contó con el respaldo de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez en articulación con el presidente de Fundaparques Alfonso Guerrero; así lo indicó el gerente de Parques, Ramiro Acosta.

Durante la jornada, las cuadrillas ejecutaron de manera articulada las labores de desmalezamiento, recolección de escombros, mantenimientos preventivos en las áreas comunes de la casa de estudios, para embellecer y ofrecer un entorno óptimo y más seguro para estudiantes, docente y personal administrativo.

Con este despliegue, Fundaparques, junto a la gestión del Gobierno Bolivariano de Aragua, reafirma el compromiso con la preservación y recuperación de los espacios públicos, demostrando que el trabajo coordinado es la clave para el bienestar de la región.

PRENSA FUNDAPARQUES

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