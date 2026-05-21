Aragua se consolidó líder en Robótica Creativa mención Innovación

Mil 260 escuelas están activas para impulsar el proceso de captación para olimpiadas nacionales

CIUDAD MCY.- El programa Semilleros Científicos impulsa el desarrollo de talentos en robótica, astronomía y nanotecnología desde las aulas educativas de la región, Aragua ratificó su liderazgo en el ámbito científico tecnológico al alcanzar el primer lugar en las olimpiadas de Robótica Creativa mención Innovación a través de su delegación de jóvenes talentos, quienes fueron galardonados por el extraordinario trabajo realizado por el equipo Timotocuicas.

El anuncio se realizó desde la sede de la gobernación del estado Aragua, liderada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, quien desde un ameno compartir con los participantes y familiares, escuchó las distintas experiencias vividas en la competencia que se ejecutó en el estado La Guaira, reafirmando el compromiso regional por seguir impulsando las actividades de innovación y desarrollo tecnológico en la entidad.

Por su parte, América Fonseca, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) Aragua, manifestó su satisfacción por los logros alcanzados junto al «Semillero Científico», destacando la articulación de esfuerzos con el Gobierno nacional bajo la gestión de la ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, y la presidenta (E), Delcy Rodríguez.

Fonseca resaltó la masiva participación de la juventud local y adelantó que la región se preparará con metas firmes para las próximas olimpiadas de robótica, astronomía y nanotecnología, que se llevará a cabo en la ciudad de Caracas este próximo 29 y 30 de mayo, con el objetivo permanente de alcanzar los primeros lugares.

La autoridad única de Educación en el estado Aragua, Leira Suárez, informó que un total de mil 260 instituciones educativas de la entidad están plenamente dispuestas y activas para formar parte de este despliegue científico-escolar.

Suárez explicó que el proceso de captación se efectúa simultáneamente de forma directa en los planteles educativos, así como también a través de la plataforma digital del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Finalmente, detalló que la convocatoria está abierta a todas las instituciones cuyos representantes o tutores cuenten con el perfil idóneo para guiar las actividades; de igual manera, subrayó que además de la robótica, la astronomía y la nanotecnología, la región continuará profundizando en los «semilleros» de la química y las ciencias generales, con miras a consolidar la formación de la futura generación de ingenieros y científicos de la patria.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

FOTOS: PRENSA GBA.