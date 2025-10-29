Alcaldía de Urdaneta acondiciona espacios para honrar a los deudos

El ayuntamiento facilita un entorno adecuado para que cada familia pueda rendir tributo a sus deudos en el marco del Día de los Muertos

CUIDAD MCY.-En el marco de la conmemoración del Día de los Muertos, la Alcaldía del Municipio Urdaneta ha iniciado labores de limpieza y acondicionamiento en el cementerio municipal con el propósito de ofrecer a la comunidad espacios dignos para el encuentro con la memoria de sus seres queridos.

El alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo calificó en sus redes sociales, esta jornada de limpieza como una oportunidad para recordar momentos compartidos:

“Este 2 de noviembre, nos unimos como comunidad en un homenaje lleno de amor, respeto y reflexión hacia quienes ya no están físicamente con nosotros, pero permanecen presentes en nuestros corazones. La jornada representa una oportunidad para recordar los momentos compartidos y la huella imborrable que dejaron en nuestras vidas”, mencionó.

Al mismo tiempo expresó que la Alcaldía, reafirma su compromiso con el bienestar espiritual y emocional de nuestros ciudadanos, facilitando un entorno adecuado para que cada familia pueda rendir tributo a sus deudos en esta fecha tan significativa.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY FOTOS CORTESÍA