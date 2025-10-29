Escuelas de Lamas honran saberes Indígenas en desfile inaugural

La jornada fue articulada por la alcaldía de la municipalidad, la coordinación de Educación y la UENB «Santa Cruz», movilizando a la comunidad entorno al rescate de las costumbres y los valores prehispánicos

CUIDAD MCY.-Con una colorida manifestación de fervor cultural y educativo, se llevó a cabo el desfile inaugural de los Juegos Pedagógicos Indígenas en el municipio José Ángel Lamas.

La jornada celebra el decreto de esta actividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la localidad, reafirmando el compromiso con el rescate y la valoración de las raíces ancestrales venezolanas.

El evento, que congregó a más de 500 estudiantes de instituciones educativas tanto públicas como privadas, tuvo como punto central la Plaza Bolívar, aunque el desfile se originó en tres puntos distintos correspondientes a las comunas educativas del municipio: Agroindustrial Unidos por la Revolución, Los Sueños del Líder y en honor al Gigante Chávez.

Al respecto, la coordinadora de Educación de la localidad, Maira Gil, destacó la relevancia de la jornada que mantiene una trayectoria de 19 años impulsada por la UENB «Santa Cruz», representan un profundo trabajo de investigación y formación.

“Hoy nos encontramos desde nuestra Plaza Bolívar, aquí podemos observar lo que fueron churuatas por las diferentes comunidades indígenas, también actos muy relevantes, resaltando lo que es la parte de nuestros ancestros y la pedagogía en esta actividad”, señaló Gil.

Por su parte, la profesora Angebelis Ochoa, directora de la UENB Santa Cruz, resaltó la trascendencia del evento.

“En el año 2024 la decretaron Patrimonio Cultural del Municipio José Ángel Lamas, por eso es que estamos acá… realizando diversas actividades culturales, todas enfocadas en nuestras comunidades indígenas, en nuestros antepasados”.

Es importante mencionar que la organización del evento fue producto de una articulación institucional clave, contando con la participación activa del sistema municipal de Protección del Niño, Niña y Adolescentes, autoridades de la zona educativa de comunidades indígenas, el Consejo Municipal José Ángel Lamas, la Coordinación de Educación y la Dirección de Deporte de la alcaldía, el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa y la Dirección de Cultura.

De esta forma, la alcaldía del municipio José Ángel Lamas, liderado por Tony García, y todas las instituciones educativas y de protección, reafirman su compromiso con la educación como herramienta de transformación social y el patrimonio inmaterial como esencia de la identidad local.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CIUDAD MCY