Alcaldía de Zamora realizó mapeo exhaustivo de la Comuna 7 de Octubre

CIUDAD MCY.-El pasado sábado 16 de agosto, en un esfuerzo conjunto del gobierno municipal y estadal, la alcaldesa Anahis Palacios lideró un despliegue en la Comuna 7 de Octubre del municipio Zamora, desde la sala de autogobierno, para llevar a cabo un mapeo exhaustivo en los 11 consejos comunales de la zona. Esta actividad se enmarca dentro de las orientaciones del presidente de la República Nicolás Maduro y de la gobernadora del estado Aragua Joana Sánchez, buscando implementar nuevas formas y métodos de gobierno que respondan a las necesidades del pueblo.

«Hoy estamos aquí cumpliendo con la misión de garantizar que el Plan de las Siete Transformaciones, el Plan de la Aragüeñidad y el Plan de la Villacuranidad se materialicen», expresó la alcaldesa Anahis Palacios. «Cada acción que realizamos tiene como objetivo responder de manera oportuna, inmediata y eficiente a nuestro pueblo, tal como lo ha orientado nuestro presidente».

El mapeo realizado en la comuna tiene como finalidad reestructurar y fortalecer cada uno de los aspectos planteados en la Agenda Concreta de Acción, asegurando que las necesidades de la comunidad sean atendidas de forma efectiva. «Estamos comprometidos con el Poder Popular organizado, y juntos responderemos a cada una de las necesidades que tiene nuestro pueblo», añadió Palacios.

Los habitantes de la Comuna 7 de Octubre expresaron su agradecimiento por estas iniciativas. María González, habitante del sector el Carmen 1 manifestó: «Agradezco al presidente maduro por escucharnos; ver al gobierno en la calle hace la diferencia, se vienen cosas buenas». Por su parte, Luis Rodríguez, otro habitante de la comuna, señaló: «Es un alivio saber que nuestras necesidades están siendo atendidas. Este es un paso hacia un futuro mejor». Finalmente, Ana Castro, enfatizó: «La participación y el apoyo del gobierno son vitales para que podamos construir juntos un mejor entorno».

Este gran despliegue, que busca garantizar el bienestar de los ciudadanos, refuerza el compromiso en la construcción de un futuro próspero y solidario para todos los habitantes de la Comuna 7 de Octubre.

PRENSA ALCALDÍA DE ZAMORA

|FOTOS PRENSA ALCALDÍA DE ZAMORA