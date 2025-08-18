Iniciaron entrenamientos de defensa integral en MBI

Ciudad MCY.-Desde el municipio Mario Briceño Iragorry, el alcalde Brullerbys Suárez, en conjunto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los Cuerpos Especiales de la Policía Nacional Bolivariana y bajo el enfoque Cívico-Militar-Policial-Popular, dio inicio a los entrenamientos de Defensa Integral de la Nación. Esta jornada tiene como objetivo el adiestramiento estratégico ante cualquier amenaza imperial que pudiera comprometer la soberanía nacional.

Durante el acto, el burgomaestre de la localidad expresó, “dando cumplimiento al artículo 236 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro Órgano de Dirección de Defensa Integral del municipio Mario Briceño Iragorry se prepara y se adiestra para la defensa de la Patria de Bolívar y Chávez. Con este importante ejercicio, reafirmamos nuestra lealtad absoluta al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y a nuestra gobernadora Joana Sánchez, ante las pretensiones imperialistas.”

La actividad contó con la participación activa de los distintos componentes de seguridad y del poder popular, consolidando el compromiso patriótico de las instituciones locales en defensa de la soberanía nacional.

Ciudad MCY | FOTOS PRENSA MBI