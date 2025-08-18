Avanza mejoras de red hídrica y saneamiento en Lamas

***Los trabajos involucraron la reparación de la tubería de agua potable ubicada en la calle «Marcial Pozo» y labores de limpieza integral en el sector «Corosito»

CIUDAD MCY.- Con la firme intención de consolidar la seguridad y el bienestar de la población en el marco del Plan de la Aragüeñidad impulsado por la Vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, el equipo de servicios públicos de la alcaldía del municipio José Ángel Lamas, llevó a cabo la reparación de la tubería de agua potable ubicada en la calle «Marcial Pozo», acción que permite optimizar la distribución del vital líquido hacia las comunidades adyacentes.

De manera simultánea, las cuadrillas ejecutaron labores de limpieza y desmalezamiento en la estación de rebombeo de aguas servidas del sector «Corosito», como parte del plan integral de mantenimiento preventivo impulsado por la gestión del alcalde Tony García.

En este sentido, el mandatario municipal resaltó, a través de sus redes sociales, que estos trabajos forman parte del despliegue permanente enfocado en dar respuestas oportunas al Poder Popular organizado.

“¡Seguimos impulsando el progreso de nuestro municipio con un gobierno de calle que trabaja para su gente!”, expresó García en su cuenta Instagram.

Con estas acciones, el burgomaestre ratifica su compromiso de fortalecer el sistema hídrico y mejorar el funcionamiento de la infraestructura de saneamiento, garantizando así el buen vivir de las familias que residen en la jurisdicción.

REINYMAR TOVAR / FOTOS CORTESÍA