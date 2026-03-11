Alcaldía MBI rinde tributo a la entrega y compromiso de sus mujeres trabajadoras

Desde el ayuntamiento local se anunció que este sábado se realizará una jornada de senderismo en el cerro Mata Seca que iniciará desde la Gran Parada a las 8:30 de la mañana

CIUDAD MCY.- En un ambiente de júbilo y reconocimiento institucional, la Alcaldía del municipio Mario Briceño Iragorry llevó a cabo una jornada especial para homenajear a las mujeres que día a día impulsan el desarrollo de la jurisdicción.

Este evento, enmarcado en la conmemoración del Mes Internacional de la Mujer, buscó no solo cumplir con una fecha del calendario, sino hacer una pausa necesaria para enaltecer el valor fundamental de quienes dan vida a cada dirección, ente adscrito y dependencia de la municipalidad.

Mileidy Ilarraza, Autoridad Única de Mujeres en MBI, destacó que bajo las directrices del alcalde Brullerby Suárez se ha consolidado una gestión profundamente feminista que reivindica a la mujer guerrera y luchadora. Ilarraza informó que este agasajo es el preámbulo de una agenda cargada de actividades para todo el mes de marzo, las cuales han sido diseñadas para fortalecer el empoderamiento femenino en la entidad.

En este sentido, extendió una cordial invitación a todas las mariobricenses para sumarse este sábado 14 de marzo a una jornada de senderismo hacia el emblemático Cerro Mata Seca, teniendo como punto de encuentro la Gran Parada, a las 6:30 a.m.

Además, significó el esfuerzo y la gran organización de las direcciones e instancias que trabajaron para concretar la actividad, mencionando a la Dirección para la Salud y Gestión Social, Dirección de Administración, Dirección de Despacho y el órgano adscrito que ella preside, Instituto Autónomo Municipal de Atención Integral a la Mujer, Equidad e Igualdad de género (INSAIM) Mamá Rosa.

Por su parte, las trabajadoras manifestaron su satisfacción por este gesto de valoración. Kena Aguirre, de la Dirección de Hacienda, subrayó que participar en este tipo de iniciativas representa una oportunidad idónea para reconocer el talento, la abnegación y la dedicación constante de las compañeras de la alcaldía. Asimismo, Michelle Galvisius, jefa de Prensa del Concejo Municipal de MBI, calificó el homenaje como un acto de justicia social, resaltando que la fortaleza y valentía de la mujer son pilares que el Gobierno Bolivariano ha sabido destacar, dándoles el lugar protagónico que merecen en los espacios de toma de decisiones y servicio público.

La actividad concluyó reafirmando el compromiso de la Alcaldía en continuar promoviendo políticas de igualdad y respeto, consolidando un territorio donde el esfuerzo de la mujer sea siempre el motor principal de la transformación social y el bienestar de todas las familias de MBI.

PRENSA ALCALDÍA MBI

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA MBI