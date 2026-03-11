Comunidad educativa de San Sebastián participó en entrega de uniformes y útiles escolares

La actividad reunió a docentes, representantes y estudiantes durante una jornada realizada en el marco de la fiesta escolar en la jurisdicción

CIUDAD MCY.- La comunidad educativa del Núcleo Escolar Rural (NER) 260, en el sector La Guama municipio San Sebastián de los Reyes, fue escenario de una jornada de entrega de calzados, uniformes y útiles escolares dirigida a los estudiantes del plantel.

La actividad se desarrolló en la comuna “El Legado de Chávez por Siempre”, en el marco de la fiesta escolar organizada por la comisión especial instalada en la jurisdicción por el Gobierno regional, espacio en el que niños y niñas recibieron los implementos necesarios para el desarrollo de sus actividades académicas.

Es importante mencionar que, la entrega involucró a toda la población estudiantil del núcleo educativo y reunió a docentes, representantes y miembros de la comunidad local.

Esta iniciativa forma parte de las políticas educativas impulsadas por el presidente constitucional Nicolás Maduro, que continúan bajo la dirección de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el ministro de Educación Héctor Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, orientadas a fortalecer el acceso a recursos esenciales para el desarrollo escolar.

De esta manera, se continúan promoviendo acciones destinadas a respaldar la educación en las comunidades, con el propósito de acompañar el desarrollo integral de niños y niñas y contribuir con su desempeño.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA