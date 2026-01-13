Alcalino Bistró inauguró nuevo restaurante en Maracay

Con una propuesta de platos saludables, llegó esta opción gastronómica para conquistar paladares y educar a las personas logren una alimentación saludable

CIUDAD MCY.- El restaurante de comida saludable líder en la ciudad jardín, Alcalino Bistró, abrió sus puertas en una nueva sede mucho más amplia con diferentes ambientes donde los comensales podrán disfrutar de una vista panorámica de la ciudad de Maracay gracias a su atractiva terraza y de todo el sabor de comer sin culpa.

En la actividad, la Dra. Niurka Pérez, mejor conocida como “Niurka Alcalino”, médico integrativo, brindó unas palabras de agradecimiento al público presente, así como también explicó sobre el nuevo menú y las instalaciones del local.

“Quiero agradecer a todos por acompañarme a esta gran inauguración, este proyecto es muy hermoso y me da placer compartirlo con todos ustedes. Este lugar es mucho más amplio, tenemos diferentes ambientes como el VIP, el área climatizada y la terraza con una espectacular vista”.

Asimismo, Pérez explicó a profundidad el comportamiento del cuerpo humano, y detalló la preparación de los alimentos servidos en el restaurante que son libre de gluten, azúcar, carbohidratos y lactosa; Así como también comentó las actividades atractivas para que el público pueda optar por diferentes premios.

“Tenemos el salón VIP, aquí se compra la Kombucha que es nuestra bebida milenaria sin dinero, así es, se compra es con conocimiento. Los comensales deben llenar un test referente a la Kombucha originado por la IA y si el 60% de las respuestas son correctas se lleva el producto”.

De igual manera mencionó la tarjeta de fidelidad que le será otorgada a los comensales al momento de su compra y al completar 6 facturas podrán girar la ruleta y optar por fabulosos premios.

“Tenemos un restaurant muy interactivo, bastante dinámico, aquí pueden venir a comer de manera rica y saludable, así como también comprar sin dinero sino con conocimiento. Hay público para todo, tenemos bebidas refrescantes, postres deliciosos, cero azúcares y todo un menú delicioso para disfrutar sin culpa”, explicó Pérez.

En el evento estuvieron presentes medios de comunicación, periodistas, creadores de contenido, invitados especiales y pacientes que compartieron ese momento especial junto a la doctora Niurka Alcalino.

El restaurante se encuentra ubicado en la avenida Mariño, Centro Empresarial Uniaragua, local 101 y se encuentra abierto al público en su nuevo horario de 8:00am a 8:00pm, además cuenta con una barra donde podrán optar por diferentes cocteles sin alcohol preparados a base de Kombucha.

ANAIS RONDÓN | FOTOS : CORTESÍA