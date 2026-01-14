Brunner lanzará sus nuevos productos al mercado automotriz

Cables de bujías, bujías, bobinas, conectores e inyectores son parte de los productos destinados al mercado de partes eléctricas

CUIDAD MCY.-Con nueva imagen arranca la marca Brunner en este 2026, con el propósito de impulsar su nueva línea de productos que conquistarán el mercado automotor.

La marca tiene como objetivo abarcar nuevos productos en el mercado para masificar su stock y brindarles a las personas calidad y garantía en el renglón repuestos eléctricos automotrices.

Luis Delgado CEO de la empresa comentó sobre el beneficio de sus productos. “Actualmente contamos con bombas con cables de bujías, bujías, bobinas, conectores e inyectores. Nuestra marca va destinada a un mercado de partes eléctricas que es un área delicada, nosotros ofrecemos garantía de nuestros productos porque estamos seguro de lo que ofrecemos”.

A su vez, Delgado comentó el deseo de ampliar las 5 líneas que cuentan actualmente. “Queremos ampliarnos con 5 líneas más para obtener un total de 10 líneas. Este año venimos con todo, queremos abarcar más rincones de Venezuela para posicionarnos como la marca número uno en repuestos eléctricos”, expresó.

Por su parte, Francisco Delgado, hermano de Luis y socio de la empresa, comentó sobre los vacíos en el mercado venezolano. “Sabemos que hay un desconocimiento de la marca y de los productos, una de las estrategias que tenemos es expandirnos mucho más por el país, para darle inducción y conocimiento al cliente para lograr educar al consumidor”.

Destacó que “había una necesidad en el mercado, estos repuestos de calidad original fueron escaseando en el país y nosotros vinimos a cubrir ese vacío. Quisimos desarrollar una marca que sea competitiva y que tenga durabilidad y sea asequible que genere seguridad y confianza al consumidor”, señaló Francisco.

Asimismo, los hermanos aseguraron que todos sus productos son de la más alta calidad y ahora poseen más conocimiento desde el 2019 que empezaron y cuentan con fabricantes reconocidos para garantizar la calidad y durabilidad.

ANAIS RONDÓN I FOTOS CORTESÍA