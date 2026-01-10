Aragüeñas participaron en casting Reina del Carnaval 2025

En el primer momento más de 150 jóvenes talentosas y carismáticas participaron con el objetivo de ser candidatas oficiales del concurso de belleza

CIUDAD MCY.- Las instalaciones del majestuoso Teatro de la Opera de Maracay (TOM), se llenaron de elegancia y belleza con el primer gran casting de certamen Reina del Carnaval Aragua 2025, en el que señoritas aragüeñas de 6 a 23 años participaron demostrando carisma, inteligencia y pasarela.

La jornada llena de tradición convocó a más de 150 jóvenes talentosas provenientes de los 18 municipios del estado, las cuáles aspiran ser candidatas oficiales del referido concurso de belleza.

Sendy Romero, presidente del TOM, indicó que el jurado calificador está evaluando a las participantes con el objetivo de seleccionar un destacado grupo de candidatas que serán las aspirantes de la codiciada corona.

«El evento está programado del 13 al 16 de febrero, en este primer encuentro estamos evaluando a las candidatas según su municipio, circuito comunal, apariencia física y su capacidad para representar la cultura y la identidad aragüeña, en esta edición contaremos con tres categorías que son Mini, Miss y Teen»

Asimismo, Romero indicó que al grupo seleccionado se le estará brindando talleres de formación de oratoria, pasarela y maquillaje.

«Tendremos talleres de formación y capacitaciones para las candidatas con el objetivo de que estas fortalezcan oratoria, técnicas de pasarela y logren fortalecer su seguridad y confianza en los próximos eventos como la preliminar en traje de fantasía y la presentación a la prensa».

Finalmente, el presidente del TOM extendió la invitación al pueblo aragüeño de participar en las actividades que se estarán desarrollando en la temporada carnestolendas.

«Aquí en Aragua estamos organizando un cronograma de actividades en el que invito a participar a todos los aragüeños en los movimientos culturales y a disfrutar del desfile de carrozas que recorrerá nuestra Ciudad Jardín y nuestra emblemática Plaza Bolívar, además tendremos comparsas y por supuesto no pueden dejar de asistir a la noche final en el que será corona una nueva reina».

Esta edición de Reina de Carnaval Aragua 2025 estará recargada de tradición, cultura, alegría y belleza, en el que las candidatas vivirán una jornada especial en la gran gala final en la que será seleccionada la nueva soberana de la corona.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CIUDAD MCY