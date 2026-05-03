Alianza Científico-Campesina transforma la educación en Amazonas con tecnología de abono orgánico

BIOINSUMOS MOTOR DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

La capacitación no solo se centra en la teoría, sino en la creación de soluciones tangibles para los suelos locales. Los docentes aprenden a transformar desechos orgánicos en nutrientes de alta calidad, reduciendo la dependencia de químicos y promoviendo una cultura de respeto ambiental.

Reducción de costos: El uso de abono orgánico permite un ahorro significativo en la adquisición de fertilizantes industriales.

Transferencia de conocimientos: Los educadores actúan como multiplicadores, llevando estas técnicas directamente a sus estudiantes y comunidades.

CIENCIA Y CAMPO EN UN SOLO ESFUERZO

Este programa representa el núcleo de la Alianza Científico-Campesina: llevar la innovación tecnológica directamente a quienes trabajan la tierra. Al profesionalizar a los docentes en Amazonas, se garantiza que las nuevas generaciones crezcan con las herramientas necesarias para enfrentar los retos climáticos y productivos actuales.

CAPACITACIÓN CONTINUA PARA EL DESARROLLO REGIONAL

La meta es ambiciosa pero clara: convertir a cada unidad educativa en un centro de producción de bioinsumos. Esta estrategia no solo mejora la calidad de los cultivos escolares, sino que posiciona al estado Amazonas como un referente en el uso de tecnologías agrícolas sostenibles y respetuosas con la biodiversidad amazónica.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA