Venezuela y Brasil sellan alianza de vanguardia científica y tecnológica

CIUDAD MCY.- El viceministro para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Raúl Hernández, encabezó un encuentro técnico con el vicecanciller de Brasil, Laudemar Gonçalves de Aguiar, y la embajadora Glivânia María de Oliveira, para profundizar la alianza bilateral en materia de innovación.

Durante la reunión, el equipo del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología agradeció la participación del gigante suramericano en el reciente simposio “Tecnologías del presente y del futuro”.

Bajo las directrices de la presidenta (e) Delcy Rodríguez Venezuela desarrolla un nuevo marco jurídico-tecnológico que será sometido a debate en la Asamblea Nacional.

En este proceso, el Gobierno nacional considera fundamental la experiencia brasileña en sectores de vanguardia como la inteligencia artificial, la computación cuántica y la transformación digital para robustecer el aparato productivo de ambos países.

Esta agenda de trabajo se inscribe en las políticas de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán.

El intercambio de conocimientos busca consolidar la independencia tecnológica regional y promover soluciones innovadoras que impacten directamente en el bienestar social y el desarrollo soberano de las naciones que integran este eje estratégico de cooperación.

FUENTE : RADIO MIRAFLORES

FOTO : CORTESÍA