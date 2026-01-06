Alto comisionado de la ONU reconoce «narrativas falsas» contra Venezuela

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, habla con los medios de comunicación durante una conferencia de prensa de fin de año en la sede europea de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, el 10 de diciembre de 2025. EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI

CIUDAD MCY.- El alto comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk, reconoció que las ‘narrativas falsas» contra el Gobierno Bolivariano se han venido aplicando para «apropiarse de los recursos naturales y el petróleo de nuestro país», expresó el canciller de Venezuela, Yván Gil.

Venezuela siempre ha denunciado que la instrumentalización de los Derechos Humanos, a través de la creación de narrativas falsas en contra del Gobierno Bolivariano, «es un arma que se ha venido aplicando para apropiarse de los recursos naturales y el petróleo de nuestro país», dijo el canciller en Telegram.

«Hoy, el Alto Comisionado ha tenido que reconocer esta realidad antes los hechos que así lo demuestran», sentenció Gil.

PELIGRO INTERNACIONAL

Por otra parte, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, alertó que la intervención militar de Estados Unidos atenta contra la soberanía de Venezuela, la Carta de las ONU y la seguridad internacional, reseñó Prensa Latina.

En declaraciones a la prensa, Shamdasani afirmó que, desde la agresión perpetrada por Washington el 3 de enero (que incluyó el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores), todos los Estados son menos seguros.

Además, consideró que dicha acción viola las normas del derecho internacional y el principio de la Carta de la ONU que establece que los países miembros no deben amenazar ni usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de ninguna.

