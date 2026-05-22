AN abre convocatoria para profesionales del derecho a postularse al Poder Judicial

CIUDAD MCY.- La Asamblea Nacional (AN), a través del Comité de Postulaciones Judiciales, convoca a los profesionales del derecho a postularse, a partir de este viernes, para ocupar los cargos vacantes del Poder Judicial.

Este proceso de selección pública abarca las plazas para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), director de la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM) e inspector del Tribunal Supremo de Justicia.

Los interesados disponen desde este sábado 23 de mayo hasta el próximo 6 de junio para consignar todos sus recaudos en el Museo Boliviano de la AN, ubicado en la esquina de Pajaritos de El Silencio, en Caracas, en un horario corrido que comprende desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

El perfil de los aspirantes exige el cumplimiento de rigurosos requisitos legales y profesionales entre los que destaca ser venezolano por nacimiento y no poseer ninguna otra nacionalidad vigente.

En el plano profesional, el comité solicita una trayectoria mínima de quince años en el ejercicio de la abogacía, la cual debe estar respaldada por un postgrado jurídico, el desempeño como juez superior o el ejercicio de la docencia universitaria en Ciencias Jurídicas con la categoría de profesor titular.

Asimismo, la convocatoria establece como restricción que los postulantes no deben poseer uniones estables de hecho, matrimonio, ni nexos de consanguinidad o afinidad con altos representantes de los Poderes Públicos del Estado.

Para la consignación de los recaudos, los abogados deben presentar sus documentos en una carpeta de fibra marrón, tamaño oficio, provista de gancho y debidamente identificada en su exterior con el cargo específico al que aspiran. Es obligatorio que todas las páginas del expediente estén foliadas y firmadas de forma secuencial por el postulado.

Entre los documentos indispensables se incluye la carta de postulación por iniciativa propia o de un gremio, la carta de aceptación, la fotocopia ampliada de la cédula de identidad en hoja carta sin recortar, las copias certificadas con originales a la vista de los títulos universitarios y la fotocopia de la afiliación tanto al Colegio de Abogados como al Instituto de Previsión Social del Abogado.

De la misma manera, el expediente debe incorporar un examen de salud mental certificado por un psicólogo o médico psiquiatra colegiado y vigente, una declaración jurada de no militancia política-partidista, las constancias institucionales de tiempo de servicio para los docentes o jueces y una síntesis curricular actualizada que se organice de forma retrospectiva. En el caso particular de las postulaciones para la Dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura, los recaudos también deben sumar una Carta Deontológica actualizada expedida directamente por el Colegio de Abogados respectivo.

Toda la evaluación y contraloría del proceso se encuentra bajo la conducción directa de los parlamentarios y profesionales del Comité de Postulaciones Judiciales, bajo la presidencia del diputado Giuseppe Alessandrello, en un procedimiento que se fundamenta en los artículos 263, 264 y 270 de la Constitución Nacional y en los artículos 37, 70, 81 y 83 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para garantizar la idoneidad en el Poder Judicial.

FUENTE: VTV

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