Venezuela número uno del mundo en miniatletismo

CIUDAD MCY.- Venezuela conquistó el primer lugar en el ranking global de miniatletismo, consolidando al país como la potencia número uno del planeta en masificación deportiva infantil.

Según cifras aportadas por el órgano rector del atletismo mundial, World Athletics en Venezuela tomaron parte en todos los festivales un total de 1.244.261 niños y niñas que estuvieron activos en todo el territorio nacional.

De la misma forma, se realizaron 3.643 actividades pedagógicas y deportivas registradas simultáneamente en toda la nación.

Este hito sin precedentes es el resultado de una perfecta articulación entre el deporte, las escuelas y las comunidades, pero, sobre todo, del esfuerzo de cada entrenador, maestro, padre y del talento arrollador de nuestro semillero, declaró el ministro de Deporte, Franklin Cardillo.

Para avalar la jornada vino al país la rectora suramericana para World Athletics, More Galetovic, quien expresó que Venezuela “ha asumido un compromiso muy grande en lo que significa el desarrollo del deporte”.

“Quiero agradecer al ministro de Deporte, Franklin Cardillo, por el apoyo significativo de establecer un mes de Kids´ Athletics (miniatletismo) que abrirá, a largo plazo, la perspectiva de trabajo para el país en el atletismo y el resto de las disciplinas. Esta experiencia puede convertir a Venezuela en uno de los países líderes de Suramérica y del mundo”, sentenció Galetovic durante una jornada en la escuela Benilde Ascanio de Caracas.

Finalmente, el titular del Ministerio del Deporte aseguró que con esta cuantiosa participación de niños, niñas y adolescentes se superaron las expectativas, demostrando que la Generación de Oro no tiene límites.

FUENTE : EL FOCO

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