Regresan 134 venezolanos en vuelo 148 de la Gran Misión Vuelta a la Patria

CIUDAD MCY.- Este viernes llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía «Simón Bolívar» el vuelo número 148 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, con 134 venezolanos desde Panamá. Este retorno, gestionado por el Gobierno nacional, facilita el reencuentro de estos ciudadanos con sus familias y su reincorporación a la vida social y productiva del país.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el grupo está integrado por 57 hombres, 30 mujeres y 47 menores de edad, quienes al momento de desembarcar fueron recibidos bajo un esquema preventivo de seguridad ciudadana.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) se desplegaron en la terminal aérea para supervisar de manera minuciosa cada etapa del proceso, con el fin de garantizar un recibimiento ordenado, seguro y tranquilo para los viajeros y sus familias.

Tras pasar el debido control migratorio, los compatriotas recibieron atención personalizada, entrevistas individuales y revisiones médicas completas para cuidar su salud física y emocional después del viaje.

Con este nuevo arribo, el Gobierno Bolivariano, mediante la Gran Misión Vuelta a la Patria, ratifica el compromiso del Estado de asegurar condiciones dignas, humanas y organizadas para todos aquellos venezolanos que eligen emprender el camino de vuelta a casa.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA