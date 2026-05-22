Aragua FC buscará el triunfo cuando reciba a Mineros de Guayana

Una victoria ante el cuadro de Puerto Ordaz ayudaría a los Aurirojos escalar en la tabla de posición de la Liga Futve 2 y así conseguir un puesto en la siguiente ronda

CIUDAD MCY.- El estadio Olímpico Gherzi Páez se prepara para ser testigo de otro duelo entre el Aragua FC ante Mineros de Guayana, esta vez por la jornada 12 de la Liga Futve 2.

Los Vikingos llegan a este partido tras un empate sin goles ante Marítimo, seguido de otros empates ante Atlético Ávila y Bolívar SC, por lo que el 11 aragüeño tendrá la tarea de conseguir una victoria valiosa para así escalar en la tabla de posiciones y hacerse con el cuarto lugar que le daría un puesto para la siguiente ronda.

Los dirigidos por Javier Villafraz han tenido un camino duro, pero con un estilo de juego enfocado en la defensa que busca poder desarmar la ofensiva del rival y defender el resultado.

Por otro lado, el conjunto de Puerto Ordaz se encuentra en el fondo de la tabla sin poder conseguir una victoria durante todo el campeonato, por lo que este partido podría ser el que rompa con una larga sequía sin triunfos para el 11 guayanés.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron el equipo de la Ciudad Jardín logró llevarse un ajustado triunfo por la mínima en Puerto Ordaz por lo que este será otro partido interesante pero que también es histórico.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS : CORTESÍA