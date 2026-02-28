AN anuncia convocatoria del 2 al 9 marzo para postular aspirantes a Fiscal y Defensor

CIUDAD MCY.- El Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional (AN), que procesará las candidaturas para ocupar el cargo de Fiscal General y del Defensor del Pueblo, anunció el cronograma de trabajo y la convocatoria pública a los aspirantes que deseen participar en el proceso de selección, tras la instalación de la Comisión para la revisión de postulaciones del Poder Ciudadano.

“A partir del lunes 2 de marzo (el próximo lunes) hasta el siguiente lunes 9 de marzo se va a abrir el proceso de convocatoria de postulación, en tres diarios de circulación nacional y en todas las redes de la Asamblea Nacional”, informó el presidente del comité, diputado Giuseppe Alessandrello, acompañado del vicepresidente, diputado Bernabé Gutiérrez, y otros parlamentarios de esta directiva.

Este proceso de postulación, según el reglamento interno del parlamento y las leyes del país, se realiza en tres fases. Una vez que haya realizado la presentación de los requisitos para optar a estos importantes cargos, que inicia el próximo lunes y será público cuáles son los mecanismos para avanzar en la entrega y recepción de documentos, para luego realizar las entrevistas y posteriormente presentar la lista de elegibles ante la Plenaria de la AN.

Alessandrello adelantó que en la jornada de este viernes se realizó el nombramiento de la directiva y se elaboró el reglamento de funcionamiento, el cronograma de trabajo y continuará el finiquito de detalles en estos tres días siguientes. Aprovechó para invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la República que estén interesados a integrar el proceso a estar pendientes de las publicaciones.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, diputado Bernabé Gutiérrez, respaldó todas las actuaciones realizadas, además de pedir confianza a la población venezolana. “Invitamos a todos los venezolanos que pretendan postularse a Fiscal y Defensor, a que concurran con absoluta confianza, a que vengan y se postulen”, acotó, al reafirmar que es vital la unidad de las fuerzas políticas en este tema.

Dijo que el comité que integra es transparente y, cuando se haya completado el proceso, presentarán los nombres de los preseleccionados al Poder Legislativo para que sea —de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela— el que designará en definitiva al fiscal general de la República y al defensor del pueblo.

FUENTE: VTV FOTO: CORTESÍA