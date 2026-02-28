Vuelta a la Patria garantiza atención a 133 venezolanos que retornaron desde EEUU

CIUDAD MCY.- Al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, aterrizó el vuelo 117 de la Gran Misión Vuelta a la Patria con 133 venezolanos procedentes de Estados Unidos (EEUU).

Cabe destacar que en este grupo llegaron 100 hombres, 28 mujeres, cuatro niños y un adolescente, quienes fueron recibidos por los órganos de seguridad ciudadana para aplicar los protocolos correspondientes.

Igualmente, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) garantizó el derecho a la identidad a cada repatriado. Además, el Ministerio del Poder Popular para la Salud brindó atención médica de calidad en compañía del Fondo Administrativo de Salud del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Fasmij).

Hasta la fecha, la Gran Misión Vuelta a la Patria ha facilitado el retorno seguro de más de 21 mil 700 venezolanos desde diversas partes del mundo, consolidándose como un programa fundamental para el reencuentro familiar y el bienestar de los venezolanos.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA