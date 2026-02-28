Presidenta (E) evaluó planes en materia de Seguridad Ciudadana

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo de alto nivel con autoridades venezolanas en materia de Seguridad Ciudadana.

Durante este encuentro, la Presidenta Encargada repasó los avances sobre los planes en materia de seguridad para el resguardo de la población venezolana y el impacto de los Cuadrantes de Paz en todo el territorio nacional, con la finalidad alcanzar la meta de 6 mil cuadrantes en todo el país; ya que actualmente están 3 mil en funcionamiento, lo que representa un 57% por ciento en articulación con los circuitos comunales.

Es importante destacar que en días pasados la Mandataria venezolana firmó y promulgó la reforma de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, durante un acto de adecuación de los Cuadrantes de Paz en el estado Bolívar.

Desde dicha entidad, también reafirmó el compromiso del Gobierno Bolivariano con el fortalecimiento de los órganos de seguridad, así como su gratitud con el pueblo venezolano, por ser el mejor aval de la «articulación perfecta».

Durante la actividad de este viernes, la Mandataria venezolana estuvo acompañada del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, y el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y de los jefes de cuerpos policiales del país.

