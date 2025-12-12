AN aprobó celebrar el joropo venezolano como Patrimonio de la Humanidad

CUIDAD MCY.-La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el acuerdo en celebración por la Declaratoria del Joropo Venezolano como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad para honrar el reconocimiento mundial que esta manifestación obtuvo recientemente de parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Los puntos establecidos por este documento legal incluyen:

Celebrar con júbilo patrio, en todo el territorio nacional, la declaratoria del joropo venezolano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Reconocer el esfuerzo y dedicación de cultores, músicos, bailarines, investigadores, comunidades y promotores culturales que han mantenido, enriquecido y difundido la tradición del joropo a lo largo de la historia. Continuar impulsando los acertados planes permanentes del Gobierno Bolivariano para la salvaguardia, transmisión y promoción del joropo venezolano en todo el territorio nacional. Publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y dar máxima difusión del mismo; de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

Por su parte, el diputado Cristóbal Jiménez indicó que «llevamos 11 expedientes exitosos; el número 11 es el joropo». Asimismo, rememoró que «esta lucha la comenzamos hace mucho tiempo, pasó por la Asamblea Nacional». Además, señaló que durante el año 2014, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró al joropo como bien de interés cultural.

El parlamentario Jiménez, al dictar las consideraciones del acuerdo; estableció que la declaración de la Unesco «constituye un verdadero reconocimiento al pueblo de Venezuela y un gran logro de la espiritualidad, de la identidad nacional y un hito para nuestra cultura que debe ser celebrado por el pueblo en su totalidad».

