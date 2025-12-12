Ciudad MCY

Apure alista «mega joropada» por declaratoria de la Unesco al joropo

Dic 12, 2025

CIUDAD MCY.-Una actividad de homenaje al joropo, organizada en la tarima cultural José Alí Nieves del Paseo Libertador de San Fernando de Apure, sirvió de escenario para que el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, anunciara la organización de una «Mega Joropada» de carácter nacional en Apure.

El acto celebrado este jueves tenía como motivo central el reconocimiento del joropo venezolano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Villegas informó que el evento buscará celebrar por todo lo alto esta declaratoria, que compromete al Estado a ejecutar un plan de salvaguardia para perpetuar esta manifestación.

Las autoridades locales y regionales participaron en el acto, donde también se abordaron proyectos para revitalizar los espacios culturales del municipio.

FUENTE ÚLTIMAS NOTICIAS | FOTO CORTESÍA

