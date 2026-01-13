Ciudad MCY

AN designará presidentes y vicepresidentes de las Comisiones Permanentes del Parlamento

Beatriz Guilarte

Ene 13, 2026

CIUDAD MCY.-La sesión ordinaria de este martes de la Asamblea Nacional designará a las presidentas, los presidentes, las vicepresidentas y los vicepresidentes de las Comisiones Permanentes del Parlamento.

Esta designación se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 numeral 11 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.
Asimismo, la plenaria escogerá los Grupos de amistad Parlamentaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 133 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.
La sesión de este martes será a las 2:30 p. m.
Beatriz Guilarte

