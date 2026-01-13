Transportistas marchan para exigir la liberación del Presidente y la Primera Dama

CIUDAD MCY.- “El sector transporte se pone a la disposición del alto mando político de la Revolución para mantener la paz, para mantener la Patria”, declaró el presidente del Sindicato de la Clase Trabajadora del Metro de Caracas, Edison Alvarado, en el transcurso del programa Al Aire, que transmite Venezolana de Televisión (VTV).

Anunció que este martes 13 de enero se realizará una marcha desde la Campiña hasta la Basílica de la Santa Capilla, lo cual conforma una agenda que, además de incluir al sector transporte, se extiende además a los trabajadores de los sectores de construcción, educación, alimentos, empleados públicos, electricidad, petróleo, entre otros.

“Nosotros debemos seguir trabajando, debemos seguir la marcha porque es lo que nos instruyó nuestro presidente Maduro y es lo que está haciendo nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez”, expresó Alvarado.

Asimismo, refirió que la moral del sector transportista se encuentra en una posición muy alta, y que el presidente Maduro también es un obrero. “Moral muy alta; nuestro presidente Nicolás es un obrero, es un transportista y él no es una persona, él es un pueblo. Votamos por el presidente Nicolás Maduro; es un presidente pueblo y, por supuesto, nosotros nos identificamos mucho con él”, acotó.

“Aquí va a seguir gobernando nuestro pueblo y nuestra Revolución Bolivariana”, enfatizó.

VTV | FOTO : CORTESÍA