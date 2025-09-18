Ciudad MCY

AN discutirá este jueves la soberanía nacional y el ataque de Israel en Qatar

PorBeatriz Guilarte

Sep 18, 2025

CIUDAD MCY.- La Asamblea Nacional (AN), discutirá este jueves 18 de septiembre tres puntos importantes relacionados con la soberanía nacional, a las alianzas estratégicas entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela, y la condena del ataque del Estado sionista de Israel al Estado de Qatar.

En el primer punto del día, se discutirá el Proyecto de Acuerdo en respaldo a la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

Igualmente, en el segundo punto, se llevará a cabo, la Primera discusión del Proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la AN.

Como último punto, se discutirá el Proyecto de Acuerdo en condena al ataque perpetrado por la entidad sionista de Israel contra la soberanía del Estado de Qatar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111.

