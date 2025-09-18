Diosdado Cabello: Hay gente de la oposición que ha tenido posiciones muy valientes, otros se esconden

CIUDAD MCY.- El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, reconoció que, a propósito de la agresión norteamericana contra Venezuela, existe un grupo de opositores que han asumido posiciones valientes.

«Hay gente de la oposición que han tenido posiciones muy valientes. El reconocimiento a Reinaldo Cifuentes, que un opositor diga eso en Venezuela es inédito porque cualquiera se esconde ante hechos como estos. (Henrique) Capriles se esconde, igual que Stalin González se esconde, (Manuel) Rosales se esconde porque creen el fondo que van a venir los gringos y en dos días se va a acabar la Revolución Bolivariana», sostuvo Cabello durante la transmisión del programa Con El Mazo Dando.

Además, criticó a los opositores que no asistieron a la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz por miedo a la retaliación de la oposición extremista.

«¿Por qué no fuiste ayer, Stalin (González), al Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz? Era una buena oportunidad de encuentro. ¿Por qué te hiciste el pendejo y no fuiste ayer? Porque una cosa es hablar paja y otra dar el ejemplo, o los que estaban ayer no eran de tu grupo social un poco más elevado; allí estaba la Venezuela toda», apuntó.

