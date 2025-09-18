Barcos pesqueros tendrán cámaras durante faenas en el Caribe venezolano

CIUDAD MCY.- Ante la amenaza permanente de Estados Unidos (EEUU) en el Caribe, el Instituto Nacional de Espacio Acuáticos (INEA) avanzará en una estrategia de dotación e instalación de cámaras de video con grabación y transmisión en tiempo real en las embarcaciones, lanchas y botes de pescadores que realicen sus faenas en el Caribe venezolano, informó el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

“Los barcos pesqueros no pueden salir sin cámaras”, advirtió el ministro Cabello. “Hay que ponerles cámaras a todas las lanchas pesqueras porque uno no sabe”, agregó el también conductor del programa semanal Con El Mazo Dando, en su edición 543.

Al dar lectura a un reporte confidencial de compatriotas cooperantes desde la Casa Blanca, en EEUU, confirmaron que, durante la actuación de efectivos del Ejército gringo, desplegados en el mar Caribe, secuestraron por ocho horas a unos pescadores venezolanos que se encontraban en plena faena de su trabajo diario, con la orden de sembrarles droga y armas a su embarcación, para luego asesinarlos y utilizar esto como una «prueba» para agredir militarmente a Venezuela.

“Los marines tuvieron que echarse para atrás porque los pescadores se comunicaron por radio y advirtieron el atropello y también estaban grabando en tiempo real”, indicaron en la misiva.

Señaló Cabello que se comenzará a dotar de cámaras a las lanchas pesqueras, como un mecanismo similar a las funciones que tienen las llamadas “cajas negras” de los aviones.

VTV | FOTO CORTESÍA