Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Barcos pesqueros tendrán cámaras durante faenas en el Caribe venezolano

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Sep 18, 2025

CIUDAD MCY.- Ante la amenaza permanente de Estados Unidos (EEUU) en el Caribe, el Instituto Nacional de Espacio Acuáticos (INEA) avanzará en una estrategia de dotación e instalación de cámaras de video con grabación y transmisión en tiempo real en las embarcaciones, lanchas y botes de pescadores que realicen sus faenas en el Caribe venezolano, informó el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

“Los barcos pesqueros no pueden salir sin cámaras”, advirtió el ministro Cabello. “Hay que ponerles cámaras a todas las lanchas pesqueras porque uno no sabe”, agregó el también conductor del programa semanal Con El Mazo Dando, en su edición 543.

Al dar lectura a un reporte confidencial de compatriotas cooperantes desde la Casa Blanca, en EEUU, confirmaron que, durante la actuación de efectivos del Ejército gringo, desplegados en el mar Caribe, secuestraron por ocho horas a unos pescadores venezolanos que se encontraban en plena faena de su trabajo diario, con la orden de sembrarles droga y armas a su embarcación, para luego asesinarlos y utilizar esto como una «prueba» para agredir militarmente a Venezuela.

“Los marines tuvieron que echarse para atrás porque los pescadores se comunicaron por radio y advirtieron el atropello y también estaban grabando en tiempo real”, indicaron en la misiva.

Señaló Cabello que se comenzará a dotar de cámaras a las lanchas pesqueras, como un mecanismo similar a las funciones que tienen las llamadas “cajas negras” de los aviones.

VTV | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Aragua

GBA reactiva icónicas fuentes luminosas de la avenida Bolívar en Maracay

18 de septiembre de 2025 Milexis Pino
Mundo

Canciller destaca avances en la relación China – Venezuela

18 de septiembre de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

Reinaugurado Consultorio Popular Tipo II «Cuatricentenaria» en San Sebastián

18 de septiembre de 2025 Milexis Pino
Mundo

Diputados argentinos rechazan vetos de Milei a la salud y educación

18 de septiembre de 2025 Beatriz Guilarte