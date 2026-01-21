AN impulsa ley para acelerar trámites administrativos

CIUDAD MCY.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, presentó el martes los lineamientos de la Agenda Legislativa 2026-2027, entre los que se encuentra la propuesta con29 proyectos de ley, de las cuales 12 son iniciativas del Poder Ejecutivo.

Durante una reunión de la Comisión Consultiva del Parlamento, que prevé la presentación formal de las propuestas el próximo jueves, destaca la Ley de Aceleración y Optimización de Trámites Administrativos de la Administración Pública, y la Ley Orgánica de Protección de los Derechos Socioeconómicos.

Sobre el Proyecto de Ley de Aceleración y Optimización de Trámites Administrativos de la Administración Pública, dijo que responde al clamor del pueblo.

«Todos los que hemos estado frente a una taquilla, buscando un sello, una estampilla, que alguien lo atienda para buscar un papel, hemos sufrido ese viacrucis de obtener un trámite«, detalló.

Respecto al Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, habló de su pertinencia en estos momentos cuando van siete días en que el dólar paralelo ha tenido una reducción de más del 100% de su precio.

Fue enfático al decir que así como el dólar paralelo ha bajado su precio, también los comerciantes bajen los precios de los producto. « (…) porque a veces se hacen los pendejos, entonces no bajan el precio, pero sube el precio del dólar, y suben el precio de los productos«, dijo.

Recordó el proceso de elaboración al explicar que luego de la aprobación en primera discusión, los proyectos se llevarán a consulta pública con todo el pueblo, expertos y comunidades, para luego debatirlos, en segunda discusión, artículo por artículo, para su aprobación y sanción definitiva.

RADIO MIRAFLORES | FOTO : CORTESÍA