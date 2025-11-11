AN sanciona Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación

Ciudad MCY.-La Asamblea Nacional aprobó este martes por unanimidad y en segunda discusión el Proyecto de Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. La propuesta contiene tres títulos y 35 artículos.

El documento suscribe la corresponsabilidad del Estado y el Poder Popular ante las amenazas internas y externas; además de aspirar a coordinar los estratos del Estado venezolano y darle cumplimiento a la corresponsabilidad en la defensa de la Nación. Agregó que, con la norma, se prevé fortalecer la paz, la democracia y la defensa integral.

Entre sus principales disposiciones, figura una mayor integración de los Órganos de Dirección de Defensa Integral (ODDI) y los Comités de Trabajos, a través de salas situacionales. Asimismo, se plantearon sus funciones:

Recopilar información por los comités de trabajo en el marco de sus actividades.

Analizar la información recibida para identificar patrones, tendencias y potenciales riesgos que permitan atender la gravedad de las amenazas contra la situación.

Evaluar la respuesta adecuada para responder a la situación.

Facilitar la comunicación y la colaboración entre los diferentes entes y órganos del Estado.

Hacer seguimiento a las acciones implementadas de los distintos comités de trabajo, determinar la capacidad de respuesta de los distintos niveles territoriales.

Cabe destacar que esta ley se da para resguardar la integridad del país ante las amenazas y constantes ataques del Gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Sobre este tema el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, citó el reciente comunicado emitido por la Duma Estatal de la Asamblea Federal de Rusia, el cual condena de forma enérgica el aumento de la presencia militar estadounidense en la parte sur del mar Caribe, bajo el pretexto de luchar contra los carteles de la droga.

«Nuestro agradecimiento al heroico pueblo ruso, a su Duma Estatal y a su presidente Vladímir Putin, en momentos complejos y difíciles, es cuando se prueban los verdaderos amigos, y la Federación de Rusia es nuestro verdadero amigo», puntualizó.

VTV | FOTO CORTESÍA